تعليق صادم من "البرادعي" عن صفقة القرن

27 يونيو 2019 - 10:56 ص

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على مؤتمر ورشة عمل السلام من أجل الازدهار والمعروف بأنه ضمن ما يطلق عليه إعلاميًا باسم صفقة القرن.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "درس لمن يتصور أن تقديم "حوافز" اقتصادية سوف يؤدي إلى تنازل الشعب الفلسطينى عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه فى الحرية والكرامة".

وتابع البرادعي: "محاولة وضع رؤية اقتصادية قبل التوصل لحل سياسى هى عملية خداع مكشوفة يجب رفضها من الجميع".

وانطلقت، بالأمس فعاليات اليوم الثاني والأخير من "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، في العاصمة البحرينية، المنامة.





ويهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله الأربعاء، إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن ".