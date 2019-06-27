"ساويرس": هذا ما فزت به بعد مكسب المنتخب

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"هوجان" يتصدر تريندات تويتر.. وإمام: "لسه هنولعها"

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورة له من مدرجات مباراة المنتخب الوطني والتي جمعته بنظيرة الكونغولي، باستاد القاهرة، حيث فاز بهدفين نظيفين في المباراة الثانية له بالبطولة الإفريقية.

وقال في تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" مصطحبًا معه صورة له بالمدرجات لتشجيع المنتخب: "صباح الخير صاحى مبسوط إننا كسبنا ماتش إمبارح.. كنت مراهن نفسى إن هنكسب 2-صفر وحصل"!

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريده "ساويرس" حيث قال حساب يحمل اسم فيصل: "مراهن نفسك..!!.. آه عشان لو خسرت يخرج الرهان من الجيب اليمين للجيب الشمال.. خطة في منتهي رجال الأعمال".

قبل أن يضيف آخر بقوله: "وجودك ف المدرجات أعطى الطمأنينة فى قلوب لاعبى المنتخب ياريت تروح على طول يا هندسة بس ابقى اقعد فى مدرجات الغلابة".   


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