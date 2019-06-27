  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
البرادعي

تعليق صادم من "البرادعي" عن صفقة القرن

خالد مصلح

بسبب "الرموش الصناعية".. داعية سعودى يثير الجدل

جريمة قتل

التفاصيل الكاملة لسيدة قتلت زوجها فى مناطق حساسة

ساويرس

"ساويرس": هذا ما فزت به بعد مكسب المنتخب

قطاع السجون

قرار جمهوري بالإفراج عن 413 سجينًا

محمد مرسي

الكويت.. إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب مرسي

محكمة الاسرة

تخلع زوجها: "هرب ليلة الدخلة"

ناجح ابراهيم

ناجح إبراهيم: حمار المسيح كرمه الله كـ "كلب أهل الكهف"

زياد العليمي

قرار جديد ضد زياد العليمي ومتهمي خلية الأمل

حريق العتبة

حريق داخل مجموعة محلات فى العتبة

أمريكا: خلل جديد بطائرات بوينج 737 ماكس

عرب وعالم

بوينج
بوينج

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"فلاي دبي" تعتزم شراء طائرات إيرباص

#

بوينج: نظام تنبيه السلامة في طائرات 737 ماكس لا يعمل

#

هبوط اضطرارى لطائرة "بوينج ماكس" بسبب عطل بفلوريدا

#

انقلاب دولى على «بوينج 737»

اكتشفت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية  مصدر خطر جديدًا محتملاً في طائرات بوينج 737 ماكس، ما يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات بحسب روسيا اليوم.

غير أن مصدرًا مطلعًا أفاد بأن الخلل اكتشفه الأسبوع الماضي طيارو إدارة الطيران الفدرالية خلال تجارب أجروها على جهاز محاكاة لهذا الطراز من الطائرات.

وأكدت الإدارة في بيانها: "سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنه من الآمن القيام بذلك"، مشيرة إلى أن "إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخرًا مصدر خطر جديدًا محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه"، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.

وأضاف المصدر أن طياري إدارة الطيران الفدرالي فشلوا خلال التجارب التي أجروها على جهاز المحاكاة في استعادة السيطرة على الطائرة بعد تشغيل نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) وهو البرنامج الإلكتروني المسئول عن الكارثتين الجويتين.

ومن المتوقع أن يؤدي اكتشاف هذا الخلل إلى إرجاء موعد تجربة هذه الطائرة أثناء الطيران الفعلي، وهو اختبار لا بد منه لاستصدار رخصة طيران جديدة لهذا الطراز الممنوع من التحليق في العالم أجمع منذ منتصف مارس الماضي.

وفي 10 مارس تحطمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز 737 ماكس بعد مرور دقائق على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدى إلى مصرع كل من كان على متنها وعددهم 257 شخصًا، بينهم ثمانية صينيين.

وجاءت تلك الكارثة بعد تحطم طائرة تابعة لشركة لايون إير الإندونيسية، من الطراز نفسه في أكتوبر، بعد مضي وقت قصير على إقلاعها من جاكرتا، ما أودى بحياة 189 شخصًا كانوا على متنها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جمهوري بتعيين مستشار للشئون المالية للرئيس
» أول امرأة سعودية تطارد أحلامها بين الغيوم
» تهديد جديد من إيران بهجوم أمريكا
» المنتخب يبدأ الاستعداد لـ"أوغندا"
» أمريكا: خلل جديد بطائرات بوينج 737 ماكس
» طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»
» الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن
» وزير الشباب يهنئ "الفراعنة" بالصعود لدور الـ16
» بشرة سارة للحجاج العراقيين
» مهددة بــ"العمى" بسبب عمليات تجميل صادمة
» مسلمات فرنسيات بـ"البوركينى" داخل حمام السباحة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف