تخلع زوجها: "هرب ليلة الدخلة"

27 يونيو 2019 - 10:24 ص

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة للانفصال عن زوجها عقب هروبه من ليلة الدخلة لمدة 10 سنوات وزواجه من أخرى.

وذكرت السيدة فى القضية رقم 5027 لسنة 2018، أن زوجها "م،ع،ع"، تركها منذ 10 سنوات بعد أن عقد قرانه عليها، وأثناء استعدادها للزواج فوجئت بهروب الزوج ولم تعلم عنه شيئًا لمدة 10 سنوات.

وأوضحت الزوجة فى دعواها أنها علمت بمكان تواجده وحاولت أن يطلقها بالحسنى أو أن يتمم الزواج، إلا أنه رفض وساومها علي الطلاق بمقابل مادى، ثم علمت أنه تزوج من أخرى وأنجب منها.

أقرت الزوجة بما جاء في عريضة الزوجة، وتعهدت على ذلك، وحكمت المحكمة بالخلع وتطليقها طلقة بائنة.



