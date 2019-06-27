» الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن

27 يونيو 2019 - 10:24 ص

استنكرت الكويت استهداف المملكة العربية السعودية المتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومة من إيران.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الخاصة بمناقشة تنفيذ القرار 2231 الذي يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة الملحقة بالاتفاق النووي بين إيران ودول (5+1): "إننا إذ ندين استهداف المملكة العربية السعودية المتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية التي تعرض أمنها الوطني وحياة المدنيين للخطر والتي كان آخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمنا لكل الخطوات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها".

وتابع المندوب الدائم للكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "كما نستذكر هنا القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ذات الصلة وطلبها من إيران التوقف عن كل ما يضر بأمن ومصالح دول المنطقة والعمل على اتخاذ خطوات نحو بناء الثقة مع جيرانها وصولًا إلى إرساء علاقات قائمة على حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية".

وأكد السفير العتيبي ترحيب الكويت بالموقف الموحد الذي عبّر عنه المجلس للصحافة منذ يومين والذي يدين الهجمات على ناقلات النفط باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف العتيبي: "منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة وتشهد اليوم توترًا كبيرًا بات يهدد خطوط الملاحة الدولية وتأمين الإمدادات بالطاقة".

وجددت الكويت موقفها المبدئي في إدانة استخدام الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل مشددة على أهمية مواصلة مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في متابعة كل القرارات ذات الصلة.