  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
البرادعي

تعليق صادم من "البرادعي" عن صفقة القرن

خالد مصلح

بسبب "الرموش الصناعية".. داعية سعودى يثير الجدل

جريمة قتل

التفاصيل الكاملة لسيدة قتلت زوجها فى مناطق حساسة

ساويرس

"ساويرس": هذا ما فزت به بعد مكسب المنتخب

قطاع السجون

قرار جمهوري بالإفراج عن 413 سجينًا

محمد مرسي

الكويت.. إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب مرسي

محكمة الاسرة

تخلع زوجها: "هرب ليلة الدخلة"

ناجح ابراهيم

ناجح إبراهيم: حمار المسيح كرمه الله كـ "كلب أهل الكهف"

زياد العليمي

قرار جديد ضد زياد العليمي ومتهمي خلية الأمل

حريق العتبة

حريق داخل مجموعة محلات فى العتبة

الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن

عرب وعالم

مجلس الامن
مجلس الامن

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

واشنطن تطالب الحوثيين بوقف الاعتداءات ضد السعودية

#

تغيير مسار الطيران السعودي.. لهذا السبب

#

شاهد.. فتاة تقتحم السفارة السعودية في واشنطن

#

السعودية: ندعم العقوبات الأمريكية ضد إيران

استنكرت الكويت استهداف المملكة العربية السعودية المتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومة من إيران.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الخاصة بمناقشة تنفيذ القرار 2231 الذي يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة الملحقة بالاتفاق النووي بين إيران ودول (5+1): "إننا إذ ندين استهداف المملكة العربية السعودية المتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية التي تعرض أمنها الوطني وحياة المدنيين للخطر والتي كان آخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمنا لكل الخطوات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها".

وتابع المندوب الدائم للكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "كما نستذكر هنا القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ذات الصلة وطلبها من إيران التوقف عن كل ما يضر بأمن ومصالح دول المنطقة والعمل على اتخاذ خطوات نحو بناء الثقة مع جيرانها وصولًا إلى إرساء علاقات قائمة على حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية".

وأكد السفير العتيبي ترحيب الكويت بالموقف الموحد الذي عبّر عنه المجلس للصحافة منذ يومين والذي يدين الهجمات على ناقلات النفط باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف العتيبي: "منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة وتشهد اليوم توترًا كبيرًا بات يهدد خطوط الملاحة الدولية وتأمين الإمدادات بالطاقة".

وجددت الكويت موقفها المبدئي في إدانة استخدام الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل مشددة على أهمية مواصلة مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في متابعة كل القرارات ذات الصلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جمهوري بتعيين مستشار للشئون المالية للرئيس
» أول امرأة سعودية تطارد أحلامها بين الغيوم
» تهديد جديد من إيران بهجوم أمريكا
» المنتخب يبدأ الاستعداد لـ"أوغندا"
» أمريكا: خلل جديد بطائرات بوينج 737 ماكس
» طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»
» الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن
» وزير الشباب يهنئ "الفراعنة" بالصعود لدور الـ16
» بشرة سارة للحجاج العراقيين
» مهددة بــ"العمى" بسبب عمليات تجميل صادمة
» مسلمات فرنسيات بـ"البوركينى" داخل حمام السباحة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف