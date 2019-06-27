  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:41 ص
بحث متقدم
البرادعي

تعليق صادم من "البرادعي" عن صفقة القرن

خالد مصلح

بسبب "الرموش الصناعية".. داعية سعودى يثير الجدل

جريمة قتل

التفاصيل الكاملة لسيدة قتلت زوجها فى مناطق حساسة

ساويرس

"ساويرس": هذا ما فزت به بعد مكسب المنتخب

قطاع السجون

قرار جمهوري بالإفراج عن 413 سجينًا

محمد مرسي

الكويت.. إحالة إمام مسجد للتحقيق بسبب مرسي

محكمة الاسرة

تخلع زوجها: "هرب ليلة الدخلة"

ناجح ابراهيم

ناجح إبراهيم: حمار المسيح كرمه الله كـ "كلب أهل الكهف"

زياد العليمي

قرار جديد ضد زياد العليمي ومتهمي خلية الأمل

حريق العتبة

حريق داخل مجموعة محلات فى العتبة

"الحر" يلوي القضبان ويذيب الأسفلت في هذه الدولة

عرب وعالم

الحر في ألمانيا
الحر في ألمانيا

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد": في هذه الحالة سيتم إيقاف الماتش كل نصف ساعة

#

حرق وقطع للرؤوس في سجون هذه الدولة

#

بوتين يهدى "البوظة" لرئيس هذه الدولة

#

"عكاشة" يكشف: هذا هو موعد تحسن الأسعار في الأسواق

دولار

صرف

بنوك

سعر

تعاملات

قالت  صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الخميس، إن مدينة ألمانية قيدت السرعة القصوى للمركبات في طرق سريعة تمر بجوارها.

وأوضحت الصحيفة أن مدينة كوشن القريبة من الحدود البولندية، التي سجلت 39 درجة مئوية، أمس الأربعاء، حيث قررت أن تكون السرعة القصوى في السريع 120 كيلومترا في الساعة.

وجاءت خطوة المسئولين في المدينة بعد أن لاحظوا تدهور حالة الطريق الإسفلتية إلى درجة الذوبان.

الموجة الحارة تسببت في ليّ قضبان السكك الحديدية بالقرب من روستوك الألمانية المطلة على بحر البلطيق، الأمر الذي يظهر خطورة موجة الحر التي تعرضت لها البلاد.

كما تتعرض دول أوروبية منذ الإثنين الماضي إلى موجة حر يتوقع أن تستمر أسبوعًا، ووصلت درجات الحرارة في بعض المناطق الأوروبية إلى 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تسجل فرنسا، غدًا الجمعة، رقما قياسيا في موجة الحر، إذ يتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية.

وقد اتخذت المدن الأوروبية إجراءات استثنائية لمواجهة موجة الحر "التاريخية" التي تضرب أجزاء واسعة من القارة هذا الأسبوع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار جمهوري بتعيين مستشار للشئون المالية للرئيس
» أول امرأة سعودية تطارد أحلامها بين الغيوم
» تهديد جديد من إيران بهجوم أمريكا
» المنتخب يبدأ الاستعداد لـ"أوغندا"
» أمريكا: خلل جديد بطائرات بوينج 737 ماكس
» طليقة فنان شهير تطلب الحماية من «الشياطين»
» الكويت تدعم السعودية ضد إيران بمجلس الأمن
» وزير الشباب يهنئ "الفراعنة" بالصعود لدور الـ16
» بشرة سارة للحجاج العراقيين
» مهددة بــ"العمى" بسبب عمليات تجميل صادمة
» مسلمات فرنسيات بـ"البوركينى" داخل حمام السباحة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف