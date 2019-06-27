سعر الدولار يستقر عند هذا الرقم

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بنوك

سعر

تعاملات

تراجع سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، فبلغ متوسط سعر البيع بين 16.73 إلى 16.75، وسجلت العملة الخضراء أعلى سعر للشراء: 16.66بنك المشرق، وأقل سعر للبيع: 16.74البنك التجاري الدولي (CIB ).

اتش اس بى سى HSBC      16.66        16.76       

بنك الكويت الوطني NBK    16.66        16.76       

بنك الإستثمار العربي AIB    16.66        16.76       

بنك البركة     16.66        16.76       

البنك المصرى الخليجى       16.66        16.76       

بنك المشرق   16.66        16.76       

بنك بلوم       16.65        16.75       

بنك عودة      16.65        16.75       

بنك التنمية الصناعية  16.65        16.75       

البنك المصرى لتنمية الصادرات     16.65        16.75       

البنك الأهلى اليونانى  16.65        16.75       

بنك التعمير والإسكان 16.65        16.75       

بنك مصر إيران التنمية       16.65        16.75       

المصرف العربى الدولى      16.65        16.75       

المصرف المتحد      16.65        16.75       

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)       16.65        16.75       

كريدى أجريكول      16.65        16.7


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