» ماذا قالت الفنانة التي وصفها عادل إمام بـ"الخبرة" بعد اختفائها سنوات؟

27 يونيو 2019 - 08:00 ص

علقت الفنانة هبة عبد الحكيم على ظهورها في مشهد مع الفنان عادل إمام بفيلم التجربة الدنماركية عام 2033.



وظهرت "هبة" في دور الفتاة التي تزوجت من الشاب "بهاء" والتي ظل عادل إمام يصفها طوال أحداث الفيلم قائلا: "مش دي البنت الخبرة؟".



وعلقت "هبة" في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا" : "لا أنزعج من هذه الجملة رغم أن البعض يصفني بها حين يراني حتى الآن .. هو دور وأديته ، ثم أديت غيره لكن أهميته تكمن في أنه كان أول دور في حياتي وطبعًا مثلت مع الزعيم عادل إمام فحظى الدور بهذه الشهرة".



