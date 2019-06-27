» رأي مفاجيء لوائل جمعة في استبعاد عمرو وردة من المنتخب

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ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

عمرو وردة

في الوقت الذي دعم فيه الكثير من لاعبي منتخب مصر زميلهم عمرو وردة ، أكد وائل جمعة - أسطورة دفاع منتخب مصر - أن استبعاد "وردة" أفضل قرار اتخذه اتحاد الكرة منذ انتخابه.

وقال "جمعة" في لقاء مع قناة "بي إن سبورت" : "ما قام به عمرو وردة سلوك مرفوض ويعكس حالة اللامبالاة التي يعاني منها".

وأضاف: "عمرو وردة لاعب غير مسئول، ولا يشعر بحجم المسئولية ، واستبعاده يساهم في سيطرة الانضباط والالتزام على معسكر المنتخب، ويزيل من على اللاعبين ضغوط وجود هذا اللاعب وسطهم".

وأردف: "قرار اتحاد الكرة باستبعاد عمرو وردة سليم بنسبة 100%، من حيث التوقيت"..

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