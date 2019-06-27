تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

27 يونيو 2019 - 05:36 ص

غرد محمد صلاح - نجم منتخب مصر - للرد على أزمة زميله عمرو وردة بعد استنبعاده من المنتخب.



وقال "صلاح" في سلسلة تغريدات: ""يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، "لا تعني لا"، هذه الأشياء هي ويجب أن تظل مقدسة، أعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ولا يجب وضع رؤوسهم مباشرة تحت المقصلة التي هي أسهل طريقة للخروج".



وأضاف: " "نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف.. الصفع ليس هو الحل".

