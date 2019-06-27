"الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 47

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الخميس ، مشيرة الى ان بعض المناطق قد تصل درجة الحرارة بها الى 47 درجة مئوية .

واشارت الارصاد في بيان لها الى ان طقس الخميس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة سنظهر على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما تؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية.

وأهم درجات الحرارة على المدن المصرية جاءت كالتالي:

الصغرىالعظمى

القاهرة26 - 40

الإسكندرية 22- 32

السلوم23- 31

رفح23 - 33

كاترين21 -33

اسوان32- 47

حلايب29- 34


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