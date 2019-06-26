» بهذه الطريقة احتفل "ليفربول" بهدف "صلاح" في مرمى الكونغو

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بهدف نجمه المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني في مرمى الكونغو الديمقراطية خلال المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية من بطولة كاس الأمم الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي "الريدز" على "تويتر" فيديو لهدف "الفرعون المصري" وعلقت عليه بإموشن "علم مصر - والتاج"، في إشارة إلى أن محمد صلاح الملك المصري.

وسجل صلاح الهدف الثاني للمنتخب في مرمى الكونغو عند الدقيقة 43 من عمر الشوط الثاني.