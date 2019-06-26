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مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا

عرب وعالم

انفجار في إثيوبيا
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا عن مقتل أكثر من 50 شخصا في هجمات للمسلحين غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني محلي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع في إقليم بنيشنقول قماز.

وأوضح المسؤول أن مسلحين بزي عسكري مموه نفذوا الهجوم فجر الاثنين. وقتل فيه أكثر من 50 شخصا وأصيب 23 آخرون بجروح.

وقال المسؤول: "نحن مستمرون بالتحقيق في ذلك، لكن لدينا شبهات بأن هؤلاء المهاجمين هم نفس الأشخاص الذي كانوا متورطين في محاولة الانقلاب داخل إقليم أمهرة".

تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف في أمهرة شمال غربي البلاد يوم السبت الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وقتل في المحاولة الانقلابية الفاشلة رئيس أركان الجيش الإثيوبي سياري ميكونين على يد حارسه.


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