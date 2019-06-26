اندلاع 19 حريقا في مستوطنات غلاف غزة

اندلع 19 حريقا، اليوم الثلاثاء، في حقول مستوطنات غلاف غزة، بفعل سقوط بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.

وبحسب موقع "واللا خدشوت" الإسرائيلي، فقد تمكنت طواقم الإطفاء الإسرائيلي من إخماد الحرائق التي نشبت في عسقلات ونتيفوت.

يذكر أن حرائق المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة الفلسطيني مستمرة منذ 3 أيام، حيث اندلع 15 حريقا أمس في المستوطنات بغلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع، حيث تنوعت ما بين المجلس الإقليمي "أشكول"، و"كيسوفيم"، وأيضا كرم أبو سالم، و"نير عام" و"ناحل عوز"، وفقاً لموقع "حدشوت 24" الإسرائيلي.