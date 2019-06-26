  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
حريق "نوتردام"

فرنسا نكشف سر حريق "نوتردام"

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

خطيبة «خاشقجي» توجه دعوة للأمم المتحدة وأمريكا

اوغندا وزيمبابوي

مجموعة مصر.. بث مباشر لمباراة زيمبابوي وأوغندا

عمر النشوان

حذف تغريدة تهديده بهتك عِرضه..إعلامي سعودي يتراجع عن الاعتزال

عمرو وردة

سبّ المدرب وفتاة في المعسكر.. «وردة» ليس أول المستبعدين من المنتخب

الصادق المهدي

"المهدي" يحذر السودان من هذا السيناريو

خديجة

شهرين من الاغتصاب المتواصل.. قضية«خديجة» تصل المحكمة

عمرو وردة والفتاة

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

الطالب

ضبط طالب متلبسًا بالغش فتخلص من حياته بطريقة بشعة

جمال خاشقجي

تصريحات جديدة للمحققة الدولية في قضية«خاشقجي»

اندلاع 19 حريقا في مستوطنات غلاف غزة

عرب وعالم

حرائق المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة الفلسطيني
حرائق المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة الفلسطيني

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

«ماني»: مستعد لمبادلة دوري الأبطال بلقب «كان 2019»

#

تعليق غريب من البشير علي " خلعه"

#

انقطاع الكهرباء عن بعض المستوطنات وصحة غزة تعلن حصيلة الضحايا

#

إسرائيل تغلق الحدود مع غزة وتعلنها عسكرية مغلقة

اندلع 19 حريقا، اليوم الثلاثاء، في حقول مستوطنات غلاف غزة، بفعل سقوط بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة.

وبحسب موقع "واللا خدشوت" الإسرائيلي، فقد تمكنت طواقم الإطفاء الإسرائيلي من إخماد الحرائق التي نشبت في عسقلات ونتيفوت.

يذكر أن حرائق المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة الفلسطيني مستمرة منذ 3 أيام، حيث اندلع 15 حريقا أمس في المستوطنات بغلاف غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع، حيث تنوعت ما بين المجلس الإقليمي "أشكول"، و"كيسوفيم"، وأيضا كرم أبو سالم، و"نير عام" و"ناحل عوز"، وفقاً لموقع "حدشوت 24" الإسرائيلي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا
» حبس قاضٍ متهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات
» نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ 16
» الذهب يتراجع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران
» السعودية والإمارات تعلنان موقفهما من "مؤتمر البحرين"
» تعديل في زي المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية
» الجماهير المصرية تبدأ في التوافد على استاد القاهرة
» «إبراهيم السعيد» يسخر من عمرو وردة
» «بوندو» حكمًا لمباراة تونس ومالي
» عادت من الموت بعد نصف ساعة..ما رأته لا يُصدق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف