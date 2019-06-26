فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن لاعب منتخب كرة القدم:«خاين»

26 يونيو 2019 - 06:56 م

أعلنت فنانة وعارضة أزياء شهيرة، انفصالها عن زوجها لاعب كرة القدم، متهمة إياه بأنه احتال عليها.

وفي التفاصيل، أعلنت الممثلة والعارضة باميلا أندرسون نجمة مسلسل “باي واتش” السابقة انفصالها عن لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي الذي كان في عداد منتخب بلاده لدى الفوز بكأس العالم العام الماضي، ووصفته بأنه “وحش” متهمة إياه بأنه “احتال” عليها.

وأثارت العلاقة التي استمرت سنتين بين أندرسون واللاعب المتحدر من مدينة مرسيليا الساحلية الذي يصغرها بثمانية عشر عاما، اهتماما كبيرا في فرنسا خصوصا بعدما أصبح عادل رامي أحد أبرز وجوه المنتخب الفرنسي في روسيا خلال مونديال العام الفائت رغم أنه لم يلعب ولو لدقيقة واحدة في المباريات.

غير أن العلاقة بينهما انتهت بصورة مفاجئة، مع اتهام باميلا أندرسون إلى رامي بخيانتها.

وكتبت أندرسون (51 عاما) عبر انستجرام “آخر سنتين من حياتي كانتا كذبة كبيرة. لقد وقعت ضحية الاحتيال وتم إيهامي… بأني أعيش الحب الكبير”.

وأضافت: “أنا مصدومة بعدما علمت في الأيام الأخيرة بأنه كان يعيش حياة مزدوجة”.

وأشارت الممثلة والعارضة إلى أن عادل “اعتاد إطلاق دعابات تتعلق بلاعبين آخرين كانت لديهم عشيقات يخونون معهن زوجاتهم. كان يسميهم بوحوش بشريين. لكن ما فعله أسوأ. لقد كذب على الجميع… هو الوحش”.

ولم يردّ الممثلون عن رامي على أسئلة بشأن ادعاءات باميلا أندرسون.

ولأندرسون ابنان من زواج سابق من عازف الروك تومي لي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.





