  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
حريق "نوتردام"

فرنسا نكشف سر حريق "نوتردام"

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

خطيبة «خاشقجي» توجه دعوة للأمم المتحدة وأمريكا

اوغندا وزيمبابوي

مجموعة مصر.. بث مباشر لمباراة زيمبابوي وأوغندا

عمر النشوان

حذف تغريدة تهديده بهتك عِرضه..إعلامي سعودي يتراجع عن الاعتزال

عمرو وردة

سبّ المدرب وفتاة في المعسكر.. «وردة» ليس أول المستبعدين من المنتخب

الصادق المهدي

"المهدي" يحذر السودان من هذا السيناريو

خديجة

شهرين من الاغتصاب المتواصل.. قضية«خديجة» تصل المحكمة

عمرو وردة والفتاة

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

الطالب

ضبط طالب متلبسًا بالغش فتخلص من حياته بطريقة بشعة

جمال خاشقجي

تصريحات جديدة للمحققة الدولية في قضية«خاشقجي»

حبس قاضٍ متهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قضايا وحوادث

محكمة
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس القاضي المتهم بتلقي رشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت النيابة للمتهم "م.أ" اتهامات تتعلق بطلب وتلقي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وتم القبض على القاضي الذي يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية والوقائع المرتبطة بها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى فيها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل أكثر من 50 شخصًا في هجمات مسلحة بإثيوبيا
» حبس قاضٍ متهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات
» نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ 16
» الذهب يتراجع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران
» السعودية والإمارات تعلنان موقفهما من "مؤتمر البحرين"
» تعديل في زي المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية
» الجماهير المصرية تبدأ في التوافد على استاد القاهرة
» «إبراهيم السعيد» يسخر من عمرو وردة
» «بوندو» حكمًا لمباراة تونس ومالي
» عادت من الموت بعد نصف ساعة..ما رأته لا يُصدق

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف