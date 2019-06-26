» نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ 16

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كان 2019

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أوميرو في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من موسيس سايمون سكنت شباك ابراهيما كوني حارس مرمى المنتخب الغيني .

هذا الفوز رفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، يليه غينيا ومدغشقر برصيد نقطة وحدة، بينما يحتل بوروندى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة .

ويلتقي منتخب مدغشقر مع بوروندي في الرابعة والنصف عصر غداً الخميس بإستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة ذاتها.


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