» نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ 16

أمير سعد
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أوميرو في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من موسيس سايمون سكنت شباك ابراهيما كوني حارس مرمى المنتخب الغيني .
هذا الفوز رفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، يليه غينيا ومدغشقر برصيد نقطة وحدة، بينما يحتل بوروندى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة .
ويلتقي منتخب مدغشقر مع بوروندي في الرابعة والنصف عصر غداً الخميس بإستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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