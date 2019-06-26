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حذف تغريدة تهديده بهتك عِرضه..إعلامي سعودي يتراجع عن الاعتزال

عرب وعالم

عمر النشوان
عمر النشوان

محمد فضل

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السعودية

اعتزال

هتك

عمر النشوان

عؤض

بعد ساعات من نشر الإعلامي السعودي الشهير، عمر النشوان ؛ سبب إعلانه اعتزال الإعلام بلا رجعة، وذلك بعد تلقيه تهديدات من داوود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، تتعلق بعِرضه وشرفه، حسب قوله.

حيث شن الإعلامي السعودي ، هجومًا حادًا على الإعلامي داوود الشريان، وأكد النشوان، عبر حسابه على ”تويتر“، بأنه لن يُغرد مجددًا ولن يعود للإعلام طالما ظل داوود الشريان هو الذي يقود الإعلام.

وأفصح النشوان، بعد تفاعل مغردي ”تويتر“ معه، عن تلقيه تهديدات بأهله وعرضه، داعيًا الله أن يقطع رزق الشريان مثلما قطع رزقه، فكتب: ”ما هو عمر بن علي النشوان اللي يتهدد بأهله وبعرضه، اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله رزقه زي ما قطع رزقي“.

وبعد ساعات قليلة ، قام بحذف تلك التغريدات وأعلن تراجعه عن الاعتزال ، قائلًا :« أتراجع عن قرار اعتزالي لعدة اسباب سأتلوها عليكم تباعاً : سائني جداً كيف استغل الاعلام المعادي لبلادي خبري وسيسه على نحو ما تشتهي أهوائهم"، متابعًا :" لم ولن أكون في يومٍ ما خنجراً مسموماً في خاصرة بلادي حتى وان كان على حساب نفسي" .

وواصل": السبب الاخر هو انتم بكرمكم ولطفكم ونبلكم ولاهي غريبة على ابناء وبنات شعبنا العظيم  الإلتحام وقت الشدائد ، صحيح ضاقت الدنيا علي بما رحبت ولكن كبرت بعيني بعد مشاهدتي وقفتكم وإلتحامكم ونصركم للمظلوم" .

وتابع": امنت بأنه لن يضيع لي حق وانا بين هذا الشعب العظيم ، احبكم والله اني احبكم.. انا معكم بس اشروا وبتلقوني أول الصفوف.. ثابتون وباقون مستمد قوتي منكم وبدعمكم.. واعتذر اذا تلفظت بألفاظ لسيت مني ولا منكم .. واعتذر حتى لمن ظلمني.. فالشكوى لغير الله مذله".

وكان عُمر النشوان قد أعلن اعتزاله الإعلام نهائيًا، في خطوة فاجأت الجميع، حيث غرّد عبر حسابه على ”تويتر“: ”أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا“.


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