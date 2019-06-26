«ديسابر» يعلن تشكيل أوغندا أمام زيمبابوي

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أوغندا

المصريون

زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أوغندا بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، التشكيل الرسمي لمنتخب الرافعات في مباراة اليوم، أمام زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

ويبدأ منتخب أوغندا مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو .

خط الدفاع: موجابي، موكيبي، جودفري والوسيمبي وحسن واساوا .

خط الوسط: خالد أوتشو، فاروق ميا، عبده لومالا وميشيل أزيرا .

الهجوم: إيمانويل أوكي وباتريك كادو .

وجاء تشكيل منتخب زيمبابوى كالتالى:

تشيجوفا فى حراسة المرمى - داريكوا - موديمو - هاديبى - لونجا - دانى فيرى - كاموسوكو - كارورو - خاما بيليات - موسونا - تالنت تشوابيوا .

 



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