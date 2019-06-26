  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
اوغندا وزيمبابوي

مجموعة مصر.. بث مباشر لمباراة زيمبابوي وأوغندا

عمر النشوان

حذف تغريدة تهديده بهتك عِرضه..إعلامي سعودي يتراجع عن الاعتزال

عمرو وردة

سبّ المدرب وفتاة في المعسكر.. «وردة» ليس أول المستبعدين من المنتخب

الصادق المهدي

"المهدي" يحذر السودان من هذا السيناريو

خديجة

شهرين من الاغتصاب المتواصل.. قضية«خديجة» تصل المحكمة

عمرو وردة والفتاة

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

جمال خاشقجي

تصريحات جديدة للمحققة الدولية في قضية«خاشقجي»

الطالب

ضبط طالب متلبسًا بالغش فتخلص من حياته بطريقة بشعة

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة تصل إلى 47

منتخب مصر

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

شهرين من الاغتصاب المتواصل.. قضية«خديجة» تصل المحكمة

آخر الأخبار

خديجة
خديجة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

محاكمة بديع والبلتاجي وحجازي في "أحداث قسم شرطة العرب"

#

اعترافات مثيرة لقاتل السائحتين الأوروبيتين بالمغرب

#

تطورات مثيرة في قضية الفتاتين الهاربتين من السعودية

#

7 تصريحات نارية لمحمود الجندي قبل وفاته: هذا الفنان ليس رجلا

اغتصاب

المغرب،

خديجة

شهرين.

حددت محكمة مغربية يوم الثلاثاء التاسع من يوليو موعداً لمحاكمة المتهمين باحتجاز واغتصاب الفتاة القاصر خديجة التي هزت قضيتها الرأي العام المغربي، وتنتظر بفارغ الصبر صدور الأحكام لكي تتمكن من نزع الوشوم التي تقول إن خاطفيها رسموها على جسدها.

حظيت خديجة (17 عاما) بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في غشت الماضي أنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، بعد خطفها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال، حسب صحيفة هسبريس المغربية.

وقالت عقب جلسة استمرت للحظات وكانت الأولى التي تحضرها: "أنتظر انتهاء المحاكمة بفارغ الصبر لتظهر الحقيقة وأتمكن من نزع هذه الوشوم، واستئناف حياة عادية".

ولم يتم استدعاؤها للجلسة الأولى بينما غابت عن الثانية "لأسباب صحية"، بحسب والدها.

وقرر القاضي تأخير المحاكمة إلى 9 يوليو بعد دقائق من افتتاح الجلسة، حتى يتم تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لاثنين من المتهمين في القضية.

وجلست خديجة في قاعة المحكمة بجانب ناشطتين أطلقتا حملة "لن نصمت" لإدانة العنف ضد النساء في أعقاب الكشف عن قضيتها، قدمتا من الدار البيضاء لدعمها. وتابعت مجريات الجلسة القصيرة بهدوء وتركيز.

وكانت تضع قفازا أسود على إحدى يديها يغطي بعض الوشوم، التي تؤكد أنها من فعل خاطفيها.

وأوضحت: "أريد التخلص من هذه الوشوم، كلما تأخرت المحاكمة انتشرت مضاعفاتها على جسدي".

وينصح دفاعها بعدم إزالة الوشوم؛ إذ يمكن أن يطلب القاضي معاينتها. ويؤكد محاميها إبراهيم حشان أن "خبرة طبية أجريت على الوشوم تؤكد رواية خديجة".

ولم تكن تفصلها سوى خطوة واحدة عن المقاعد التي أجلس عليها المتهمون، المتراوحة أعمارهم بين 19 و29 سنة، مصفدي الأيدي تحت حراسة رجال الشرطة.

ولوح بعضهم تحية لمن حضر من أقاربه مبتسما، بينما غلب التجهم على وجوه أكثريتهم.

ويحاكم 10 متهمين تم القبض عليهم، في حين يوجد هاربين اثنين، بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين.

وما يزال مشتبه به واحد رهن التحقيق، بينما تقرر عدم ملاحقة شخص آخر، بحسب إبراهيم حشان، محامي خديجة.

وتقول الشابة إن حالتها النفسية الآن "أفضل" بعدما عانت "فترة عصيبة" وإن لم تتخلص كلية "من الخوف".

وتضيف مخاطبة النساء ضحايا العنف: "أقول لهن ألا يصمتن، الصمت يشجع المعتدين على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وبجانب التضامن والتعاطف اللذين حظيت بهما، واجهت خديجة وعائلتها تعليقات مشككة في روايتها وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع. وغالبا ما تضطر النساء ضحايا الاغتصاب في المغرب للصمت تحت ضغط ثقافة محافظة.

لكن القضاء قرر ملاحقة المتهمين الذين أوقفوا عقب تصريحات خديجة بتهم ثقيلة، منها الإتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار بالبشر والاغتصاب.

وتصل عقوبة الإتجار بالبشر في المغرب إلى 30 سنة.

وخلصت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المغربيات ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكوى. وسجلت الدراسة أن 54,4 بالمئة من المستجوبات كن ضحايا لشكل من أشكال العنف.

وتبنى المغرب السنة الماضية، بعد نقاشات محتدمة، قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران
» السعودية والإمارات تعلنان موقفهما من "مؤتمر البحرين"
» تعديل في زي المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية
» الجماهير المصرية تبدأ في التوافد على استاد القاهرة
» «إبراهيم السعيد» يسخر من عمرو وردة
» «بوندو» حكمًا لمباراة تونس ومالي
» عادت من الموت بعد نصف ساعة..ما رأته لا يُصدق
» «جيان»: نسعى للرد على المشككين أمام الكاميرون
» اكتشفت زواج زوجها من شقيقتها سرًا.. هذا ما فعتله
» ربيع ياسين معلقًا على استبعاد «وردة»: «ربنا حليم ستار»
» «البورصة» تربح 8.4 مليار جنيه

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف