» «إبراهيم السعيد» يسخر من عمرو وردة

سخر لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم السعيد من أزمة لاعب منتخب مصر الحالي عمرو وردة الأخلاقية مع الفتاة المكسيكية التي نشرت فيديو جنسي فاضح للاعب المصري.

وكتب "السعيد" في تغريدة له على "تويتر" تعليقًا على دعوى أحد متابعية للتدخل لحل أزمة وردة، وما قبلها من أزمات أخلاقية كان آخرها "التحرش بالموديل مريهان"، قائلًا: "حل الحوار ده يفصلوا النت عن الفندق".

وكانت فتاة مكسيكية الجنسية قد نشرت محادثات نصية إلى جانب مقطع فيديو جنسي فاضح ادعت بأنه للاعب المصري، ما دعا إلى موجة غضب واسع ضد اللاعب الذي يشارك في معسكر المنتخب الوطني ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، ورفع دعوى قضائية ضده، وانتشار التقارير التي تفيد باستبعاده من صفوف المنتخب مدى الحياة.