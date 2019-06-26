اقتصادي: هذه الجهات مسئولة عن مواجهة التضخم

قال الدكتور محمد راشد، مدرس الاقتصاد بجامعة بجامعة بني سويف، إن مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم المحتمل مسؤولية مشتركة بين أطراف السوق الثلاثة: المنتجين والتجار كطرف أول وما يمثلهم من الغرف التجارية، والمستهلكين كطرف ثانى، ومن المفترض أن يمثلهم المجتمع المدنى فى شكل جمعيات لحماية المستهلك، أما الطرف الثالث فهي الحكومة باعتبارها منظم للسوق.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك العديد من الإجراءات التى ينبغى على كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة القيام بها للحد من ارتفاع الأسعار، فالحكومة مطالبة بالزام جميع الجهات الإنتاجية بكتابة السعر على العبوات المنتجة مع فرض غرامات على مخالفة ذلك، من خلال وزارة التموين، وأيضا إنشاء موقع إلكترونى تُعرض به شهرياً جميع العروض والأسعار التى تصدرها سلسلة المتاجر الكبيرة حتى يمكن للمستهلك الإطلاع عليها ليتعرف على الأرخص منها، ويمكن لجمعيات حماية المستهلك بناء على هذه المنصة تقديم بيانات للمستهلكين تساعدهم فيه على تحيدد السلع الأقل سعراً وأماكن بيعها، وأيضا إعادة إحياء التعاونيات وسن تشريعات حديثة لتفعيلها والاستفادة منها فى إحداث توازن فى الأسعار.