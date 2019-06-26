تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

26 يونيو 2019 - 05:45 م

علقت الفتاة المكسيكية «جيوفانا» التي تسببت في استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب، قائلة إن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري «لم يستطع أن يخذلني».

وكانت «جيوفانا» قد نشرت محادثات زعمت أن اللاعب المصري عمرو وردة، نجم نادي اتروميتوس اليوناني محادثات جنسية قد أجراها معها، ولاقت صور المحادثات التي تزعم الفتاة إنها للاعب المنتخب المصري رواجا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الثلاثاء.

وسخرت الفتاة المكسيكية من اللاعب عمرو وردة، الذي كانت عارضة أزياء قد نشرت منذ أيام محادثات بينها وبينه بدأها بـ«ملاكمة»، حيث كتبت: «عمرو هل تحبني؟ هل انت ملاكمة؟»

وأكدت «جيوفانا» أنها تريد من اللاعب عمرو وردة أن يعتذر علنا ??لها «ولكل الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش».

وكانت الفتاة المكسيكية قد زعمت إجراء اللاعب المصري عمرو وردة، نجم نادي باوك اليوناني المعار لفريق اتروميتوس اليوناني محادثات جنسية معها، تعود لشهر يوليو من العام 2018.

وتظهر اللقطات المأخوذة من الهاتف، التي نشرتها الفتاة أن شبكة الهاتف تتبع شركة «Telcel » وهي شركة اتصالات في مدينة مكسيكو، بالمسكيك.

الرسائل التي نشرتها الفتاة المكسيكية، وتزعم أنها لمحادثات بينها وبين اللاعب عمرو وردة، تظهر رسائل بعث بها «وردة» للفتاة يخبرها فيها أنها يحبها مع صورة وهو لا يرتدي سوى «شورت» في دورة مياه، ومقطع الفيديو الذي يتداوله البعض لشخص يشبه اللاعب يُمسك بعضوه الذكري، فيما يقول الراسل: «أنت سترين ما سأفعله بك».

ولم تخل الرسائل من طلبات اللاعب للفتاة بأن تريه وجهها وتتصل به، بالإضافة إلى رسائل يخبرها فيها أنه لديه مباراة الآن، ورسالة آخرى أنه يلعب من أجلها، ورسالة يسأل فيها عن جواز سفرها لحجز تذكرة سفر لها، ورسالة أخرى يخبرها أنه يلعب الآن وحيدا، ويطالبها بعدها بالاتصال به الآن، فيما لا ترد هي، فيودعها ويخبرها بأنه سيقوم بحظرها.

فيما أكد مدير المنتخب الوطني، إيهاب لهيطة، أنه تم اتخاذ قرار استبعاد عمرو وردة بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري للفريق، حسب تصريحات لموقع يلا كورة.

وأوضح مدير منتخب مصر أن القرار جاء بهدف الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز في معسكر المنتخب المصري الحالي الذي ينافس في البطولة القارية.





