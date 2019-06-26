» «جيان»: نسعى للرد على المشككين أمام الكاميرون

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غانا

المصريون

امم افريقيا

الكاميرون

أبدى أسامواه جيان، مهاجم منتخب غانا، حزنه من تعادل النجوم السوداء أمام بنين، بالجولة الأولى بالمجموعة السادسة، من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليا بمصر .

وأوضح أسامواه، في تصريحات صحفية: "تأثرنا بشكل كبير بعد طرد جون بوي في مواجهة بنين التي انتهت (2-2)، من أصعب المواقف في كرة القدم، استكمال المباراة والفريق ناقص العدد.. واستغل منتخب بنين ذلك وتمكن من إدراك التعادل، فيما حاولنا تقليل خطورة المنافس ".

وأشار: "حصلنا على نقطة جيدة أمام بنين، وهربنا من الهزيمة، ونسعى للتعويض في المواجهة القوية المقبلة أمام الكاميرون، وأعتقد أن القرعة جيدة لمنتخب غانا ".

واختتم تصريحاته، قائلا: "سنسعى لعلاج الأخطاء التي وقعنا بها خلال مواجهة بنين، من أجل العودة إلى الطريق الصحيح ".

يذكر أن منتخب الكاميرون حقق الفوز أمس، في الجولة الأولى لدور المجموعات، على غينيا بيساو بثنائية نظيفة، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، فيما تعادلت غانا مع بنين بشكل مفاجئ (2-2).


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