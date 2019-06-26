«هيرال» حكمًا لمباراة تنزانيا وكينيا

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اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الأفريقى الموريتانى أحمد امتياز هيرال لإدارة مباراة تنزانيا وكينيا فى الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية غدا الخميس باستاد الدفاع الجوى . 

كان المنتخب التنزانى قد خسر أولى لقاءاته أمام السنغال بهدفين نظيفين ، بينما تلقت كينيا الخسارة بنفس النتيجة أمام المنتخب الجزائرى .

ويعاون امتياز سيدو تيما ، ومحمدو يحيى ، ولويس هاكيزيمانا رابعا .

ويسعى المنتخبين لتحسين الصورة أمام الجماهير التى تابعت الجولة الأولى ، بحصد نقاط المباراة على أمل الصعود كأفضل ثوالث فى البطولة . 

 



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