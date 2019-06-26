حكم جديد ضد محمد رمضان في قضية سب مدير «MBC»

قبلت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان شكلًا على حكم حبسه، في اتهامه بالسب والتشهير بمدير عام قنوات MBC مصر، وفي الموضوع بتعديل الحكم وقضت بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وألزمته بالتعويض المدني.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرمللى، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبوطالب، وأمانة سر محمود صبحي.

كانت محكمة جنح قسم الدقي، قد أصدرت حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في قضية السب والتشهير بـ"محمد عبد المتعال" مدير عام قنوات MBC مصر.

وأشار أشرف عبدالعزيز، مُحامي "عبدالمتعال"، إلى أن الحكم صدر بسبب بث "رمضان" فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته كل المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية، سب فيه "محمد عبدالمتعال".

وأوضح "عبدالعزيز" أنه طالب بمعاقبة محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308.