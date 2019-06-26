ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

26 يونيو 2019 - 04:59 م

سلطت عددًا من الصحف العالمية الضوء على استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني من معسكر الفراعنة الذي يشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتبت صحيفة «سبورت 24» اليونانية: «وأخيرًا.. استبعاد وردة من معسكر منتخب مصر»، حيث أشارت الصحيفة إلى الخبر الصادر عن اتحاد الكرة، ووصفت الواقعة بالفضيحة، مشيرة إلى ما حدث منذ عدة أيام مع فتاة السوشيال ميديا التي اتهمت اللاعب بمضايقتها بعدة رسائل .

وأوضحت «سبورت 24» أن حالة من الغضب سيطرت على الجماهير المصرية بسبب ما صدر من اللاعب حول الواقعة، لافتة إلى أنه قد حان الوقت ليتحمل وردة عواقب أخطائه ويدفع ثمنها حتى لو كان غاليًا .

كما علقت صحيفة «سبورت تايم» اليوناينة أيضًا على استبعاد وردة من قائمة الفراعنة حيث كتب: «استبعاد وردة من معسكر مصر.. حان الوقت ليدفع الثمن»، وأضافت الصحيفة: «من الشر إلى الأسوء.. عمرو وردة قبل بضعة أيام تبين أن اسمه متورط في فضيحة أخلاقية والآن حان الوقت ليدفع ثمن ذلك ».

فيما كتب موقع « altsantiri» اليوناني: «عمرو وردة يغادر منتخب مصر بعد فضيحة جنسية»، متابعًا: « مرة أخرى عمرو وردة يتصرف دون التفكير في العواقب ».

وأوضح الموقع: «تم اتخاذ القرار من قبل اتحاد الكرة القدم في مصر، حيث تورط اسم لاعب أتروميتوس ??في فضيحة أخلاقية قبل بضعة أيام ».

من جانبها عنونت صحيفة «أبولا» البرتغالية، : «استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر بسبب التحرش»، وأضافت الصحيفة: « يرجع الطرد إلى اتهامات بالتحرش الجنسي التي قام بها اللاعب على شبكات التواصل الاجتماعي ».

كما أشارت الصحيفة إلى واقعة مشابهة من اللاعب إبان تواجده في الدوري البرتغالي: «وصل وردة إلى فيرينسي في عام 2017 ، ولكن قضى فترة قصيرة في النادي ، وتم الاستغناء عنه في نهاية المطاف بعد أسبوع من مضايقة زوجات زملائه في الفريق ».

صحيفة «مينتو» البرتغالية، علقت أيضًا على الواقعة حيث عنونت: «للحفاظ على الانضباط والتركيز.. منتخب مصر يطرد وردة»، وتابعت : «القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع الفريق الفني والإداري للمنتخب المصري ».

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب تورط في إرسال بعض الرسائل غير الأخلاقية إلى بعض الفتيات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

هيئة الإذاعة البريطانية علقت أيضًا على القرار، حيث كتبت: «استبعاد عمرو وردة من مصر لأسباب تأديبية»، كما أشارت الهيئة نقلًا عن مراسلها في مصر أن القرار جاء بعد مناقشة الأمر بين اتحاد الكرة والجهاز الفني .

الاهتمام بقرار استبعاد وردة وصل إلى إسبانيا حيث كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: « مصر تطرد وردة بتهمة التحرش الجنسي ».

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة الإسباني، إلى أن الأسباب الرئيسية وراء استبعاد عمرو وردة تتمثل في مضايقات جنسية مزعومة لعدد من النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

فيما كتب موقع «فاناتك» الإسباني: « مصر تطرد لاعباً لمضايقته امرأة عبر الشبكات الاجتماعية»، وأوضح الموقع: «منتخب مصر يستبعد لاعبه عمرو وردة قبل ساعات من مواجهة الكونغو في بطولة أمم إفريقيا بسبب مشاكل أخلاقية ».

صحيفة «24 ساعة» الكرواتية أيضًا علقت على الواقعة حيث كتبت: «استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر بعد انتشار صور عارية له»، وأضافت: «لاعب منتخب مصر تورط في فيديوهات جنسية ومضايقات للنساء على مواقع التواصل الاجتماعي ».