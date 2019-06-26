دعوة إماراتية للمشاركة فى الاتفاق النووي الإيراني

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عبداله بن زايد
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وكالات

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إيران تطالب المجتمع الدولي بأمر غريب بشأن الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إلى مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي مع إيران.

وقال "بن زايد"، إن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط في بحر عمان عمليات تخريبية، مشددا على الحاجة لإيجاد دليل واضح ومقنع فيما يتعلق بهجمات الناقلات في الخليج".

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو 2019.

وقال ابن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنه "لا يمكن أن نحمل أي دولة مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في خليج عمان لعدم كفاية المعلومات"، مؤكدا أن هناك مناقشات أولية لتشكيل تحالف دولي بشأن الأمن البحري في الخليج.

وأضاف: "إذا كانت لدى الدول الأخرى معلومات أوضح، فأنا متأكد من أن المجتمع الدولي سوف يستمع إليها بسهولة. ولكن يجب أن نكون جادين للغاية وحريصين على أن يتم التحقق من صحة ذلك، والتحقق من صحة المعلومات التي ستكون مقنعة للمجتمع الدولي".

وأشار آل نهيان إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الدولي لليمن وستعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي، مؤكدا حرص الإمارات على دعم العملية السياسية في سوريا.


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