ربيع ياسين معلقًا على استبعاد «وردة»: «ربنا حليم ستار»

أمير سعد
علق ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق على استبعاد عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب الوطني من معسكر الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية .
وقال ربيع ياسين في تصريحات صحفية عن استبعاد وردة: "ربنا حليم ستار و المنتخب أدرى بإدارة شئونه ".
وأكد المدير الفني السابق لمنتخب الشباب أن المنتخب الوطني قادر على استكمال البطولة بـ 22 لاعباً معرباً عن تمنياته بالتوفيق للفراعنة في مشوار الكان .
يذكر أن ربيع ياسين كان أول من استبعد عمرو وردة من معسكر منتخب الشباب قبل بطولة أمم أفريقيا عام 2013 بسبب واقعة تحرش أيضاً .
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