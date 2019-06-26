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«البورصة» تربح 8.4 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 8.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 750.485 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 1.27%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14007 نقاط، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.95% وارتفع إلى مستوى 2073 نقاط.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.61% وصعد إلى مستوى 601 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.74% مسجلًا 1534 نقطة.


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