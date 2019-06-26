» أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده

26 يونيو 2019 - 03:37 م

أعرب لاعب كرة القدم الشهير نجم النادى الأهلى السابق، ومحلل الكرة محمد أبو تريكة عن خالص التعازي للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة الوالد غفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان ورحم الله الجميع.

وتوفي منذ قليل حسام وصفي، والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، وستشيع الجنازة من مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر عصر اليوم.

وستقوم عائلة الراحل بتحديد موعد ومكان العزاء خلال الساعات المقبلة، وبعد الانتهاء من صلاة الجنازة.