  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:09 م
بحث متقدم
منتخب مصر

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

عبداله بن زايد

دعوة إماراتية للمشاركة فى الاتفاق النووي الإيراني

عمر وردة

ربيع ياسين معلقًا على استبعاد «وردة»: «ربنا حليم ستار»

الداخلية

قطر تدين الهجوم على كمائن سيناء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: درجة الحرارة تصل إلى 47

محمد بن سلمان

السعودية ترد على اتهامات ولي العهد بـ"مقتل خاشجقي"

"متهمون" يحرجون النظام في جنازة والد "أبوتريكة"

أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده

عمرو وردة

بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى

الإعلامي أسامة كمال

كمال شامتًا فى "أردوغان": "مرسي الزناتي انهزم يا مينز"

ميدو

وفاة والد "ميدو"

أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده

الحياة السياسية

"متهمون" يحرجون النظام في جنازة والد "أبوتريكة"
"متهمون" يحرجون النظام في جنازة والد "أبوتريكة"

وكالات

أخبار متعلقة
#

«أبوتريكة» يكشف أمرًا خطيرًا ويوجه رسالة حازمة لهذا الشخص

#

وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد معاناة مع السرطان

#

رسالة غريبة لـ أيتن عامر من زوجها بعد انتهاء رمضان

#

شاهد: رسالة مؤثرة من أحمد موسى لـ شريف مدكور

ابوتريكة

وفاة والد ميدو

والد ميدو

أعرب لاعب كرة القدم الشهير نجم النادى الأهلى السابق، ومحلل الكرة محمد أبو تريكة عن خالص التعازي للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة الوالد غفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان ورحم الله الجميع.

وتوفي منذ قليل حسام وصفي، والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، وستشيع الجنازة من مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر عصر اليوم.

وستقوم عائلة الراحل بتحديد موعد ومكان العزاء خلال الساعات المقبلة، وبعد الانتهاء من صلاة الجنازة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تربح 8.4 مليار جنيه
» حارس الأهلي: ارحموا عمرو وردة
» بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة بسبب فيديو جنسى
» السعودية ترد على اتهامات ولي العهد بـ"مقتل خاشجقي"
» أبوتريكة يوجه رسالة لميدو بعد وفاة والده
» الجيش السورى يستهدف منطقتين بـ 325 ضربة جوية وبرية
» ملكة جمال تتهم رئيسها السابق باغتصابها
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب ملابسها المثيرة
» «عبد الغفار»: دعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه
» أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت
» إطلالة ساخنة لـ«نانسي عجرم» بصحبة زوجها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف