أول تعليق من "وردة" على استبعاده من المنتخب

26 يونيو 2019 - 02:18 م

علق عمرو وردة لاعب منتخب مصر على الفيديو المنتشر مؤخرًا من إحدى الفتيات والذي تسبب في استبعاده من قائمة المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال "وردة": والله العظيم الفيديو متفبرك، لا أعلم لماذا يتم نشر هذه الأمور في الوقت الحالي ومن يقوم بذلك ولماذا أنا بالتحديد".

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب وسط المنتخب وفريق أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من المشاركة مع المنتخبات الوطنية.

وجاء قرار الاستبعاد، بسبب سلوكه السيء عقب انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي يدين اللاعب من جديد.