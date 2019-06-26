كمال شامتًا فى "أردوغان": "مرسي الزناتي انهزم يا مينز"

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الإعلامي أسامة كمال

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الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

إيمان هاني

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أردوغان

دي إم سي

أسامة كمال

محمد مرسي

سخر الإعلامي أسامة كمال، من هزيمة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات إسطنبول للمرة الثانية، قائلا: "مرسي ابن المعلم الزناتي انهزم يا مينز".
وأضاف كمال، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية " دي إم سي": "أردوغان انهزم، وصعب نستخدم كلمة غير الهزيمة لو فكرنا نعلق على اللى حصل فى إعادة انتخابات إسطنبول".
 وتابع: "عشان نفهم إيه اللى حصل لازم نعرف أن إسطنبول بتمثل 20% من الشعب التركى و55% من صادرات تركيا،  يعنى دى العاصمة الاقتصادية في تركيا فلما نجمع عليها العاصمة السياسية أنقرة اللى خسرها والعاصمة السياحية أزمير اللى خسرها برضه يبقى بنتكلم عن تلت الشعب التركى تقريبا كأصوات".

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