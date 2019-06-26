كاتب سعودي: الفلسطينيون يضيعون فرصة كبرى برفض مؤتمر المنامة

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قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن الفلسطينيين يضيعون فرصة كبرى بسبب رفضهم مؤتمر المنامة.

وكتب الحمد على حسابه في تويتر: "أعتقد أن الفلسطينيين يضيعون فرصة كبرى برفض مبادرة مؤتمر المنامة، لتصبح حلقة في سلسلة الفرص الضائعة منذ أكثر من سبعين عامًا".

وأضاف: "بالطبع سيأتي من يتحدث عن المؤامرة وبيع القضية، وهو الأمر الذي جعلنا ندور في حلقة أيديولوجية مغلقة، وقد أن الأوان للخروج منها..خذ وطالب ولا تتعنت".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد رفضه لما يجري في المنامة وضد صفقة العصر.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول في تصريحات إلى الصحافة الأجنبية: "الأموال مهمة والاقتصاد مهم، لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبًا بكل من يريد أن يساعدنا".

وشدد على رفضه المطلق أن تحول الولايات المتحدة القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية.

وأوضح عباس: "عندما يكون هناك حل سياسي وعندما تطبق رؤية الدولتين، وعندما نرى دولة فلسطين على حدود 67 حسب ما هو وارد بقرارات الشرعية الدولية، عند ذلك نقول أيها العالم تعال لمساعدتنا نحن مستعدون للمساعدة".


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