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"صناع الخير" تصل لأبعد قرية مصرية على حدود السودان

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صناع الخير
صناع الخير

أمينة عبد العال

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نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، في  الوصول بمساعداتها الإنسانية للأهالي  في أبعد قرية مصرية على الحدود المصرية السودانية وهى قرية رأس حدربة الواقعة علي خط 22 والملاصقة لشريط الحدود المصرية السودانية وإحدي قري مركز حلايب، وذلك ضمن قافلة المساعدات الإنسانية الموسعة التي نظمتها المؤسسة لحلايب وشلاتين أمس، مع محموعة من المتبرعين والمتطوعين وذلك في إطار خطتها لدعم المناطق الحدودية، بالتعاون مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ البحر الأحمر.

صرح عصام عبد الرحمن، مستشار مؤسسة صناع الخير للتطوير والمتابعة، أن القافلة شملت توزيع415 كرتونة غذائية، و5 طن من القمح، وطن من الدقيق  ضمن القوافل التنموية التي تسيرها مؤسسة صناع الخير للمناطق الحدودية بوصفها الأولى بالرعاية والتنمية.

وأضاف عبد  الرحمن، أن التوزيع تم علي مدار ثلاثة ايام واستهدف الوصول بالمساعدات لاهالينا سكان مثلث حلايب وشلاتين في تجمعاتهم الصحراية داخل الدروب والوديان وبين الجبال وشمل التوزيع  مناطق قرية حدربة آخر القرى المصرية علي حدودنا مع السودان، وقرية سرارة شمال حلايب، وجبل علبة، وقرية ادلديب بأبو رماد، ووادي الجمال ، ومنطقة ابرق والتجمعات القبلية بها، وتجمعات هيبة وبعانيت بالشلاتين، مشيرا إلى دعم اللواء أحمد إبراهيم لأنشطة مؤسسة صناع الخير للتنمية بحلايب وشلاتين وتوفير كل سبل الدعم لمواصلة عملها.

وأكد عبد الرحمن،  أن مؤسسة صناع الخير للتنمية، قد أطلقت في وقت سابق أكبر القوافل التنموية بحلايب وشلاتين حيث تم توزيع 2000 كرتونة غذائية بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وأيضا إنشاء 8 محطات تنقية مياه، وإطلاق قافلة كبري للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، حيث تم الكشف على أكثر من 4000 مواطن وإجراء 250 عملية جراحة جميعها بالمجان.


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