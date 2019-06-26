بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى

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هيثم الحريرى
هيثم الحريرى

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بلاغ يطالب برفع الحصانة عن نائب برلماني

تقدم صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العلياـ ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم  3839  لسنة 2019 عرائض محام عام أول، اتهم فيه عضو مجلس النواب هيثم الحريري بتعمده نشر أخبار كاذبة عبر صفحته الرسمية (فيس بوك) وإثارة الفتنة والفوضى فى الشارع المصرى.

ونص محمود فى بلاغه، أن هيثم الحريرى، وبعد إحباط وزارة الداخلية لمخطط إرهابى يضم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل والخارج وبعض المتعاونين معهم لاستهداف الدولة المصرية تزامنًا مع احتفالات ثورة 30 يونيو، وان ذلك التنظيم الإرهابى أطلق على تلك الخطة الإرهابية اسم  (خطة الأمل)، مضيفًا أن النائب هيثم الحريري المقدم ضده البلاغ نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: (إن الأمل أصبح جريمة – الحرية لسجناء الرأى) وهم أعضاء التنظيم الإرهابى الذي تم القبض عليهم بعد ورود تحريات الأمن الوطنى إلى النيابة العامة والتى أكدت بدورها تشكيلهم لتنظيم إرهابى من القيادات الإخوانية الإرهابية والتى أمرت بإصدار أوامر ضبط وإحضار للتشكيل الإرهابى، ووصف المقدم ضده البلاغ هذا التشكيل الإرهابى بسجناء الرأى وهو ما يعد جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفتنة والفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وهو الأمر المؤثم قانونا طبقا لنص المادة   188  من قانون العقوبات المصري.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، ومخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى المقدم ضده البلاغ لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وأرفق محمود فى بلاغه صورة من الصفحة الرسمية للنائب هيثم الحريرى المقدم ضده البلاغ.

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