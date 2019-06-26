"عمان" تتخذ قرارًا تاريخيًا لمساندة القضية الفلسطينية

26 يونيو 2019 - 12:34 م

اتخذت سلطنة عمان الأربعاء قرارًا بعزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، في خطوة تأتي بينما أعلنت الولايات المتحدة عن طرح خطة سلام من المستبعد أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وقالت الخارجية العمانية في تغريدة على الحساب الشخصي بـ"تويتر": "استمرارًا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة" مشيرة إلى أن وفدًا سيتوجه إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، مقر السلطة الفلسطينية لمباشرة الإجراءات.

يأتي ذالك تزامنًا مع عقد مؤتمر البحرين الذي دعت إليه المنامة وواشنطن والذي يعرف باسم "ورشة عمل السلام من أجل الازدهار بهدفِ التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ".

وقد أثار هذا المؤتمر الجدل في الأوساط العربية، ورفضت بعض الدول المشاركة فيه خوفا من تطبيق ما يسمى بـ"صفقة القرن" على أرض الواقع، بينما أعلنت بعض الدول مشاركتها في ورشة عمل البحرين.