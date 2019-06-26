  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
تركي الحمد

كاتب سعودي: الفلسطنيون يضيعون فرصة كبرى برفض مؤتمر المنامة

مبروك عطية

عطية: "من حق الأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته"

عمان

"عمان" تتخذ قرارًا تاريخيًا لمساندة القضية الفلسطينية

هيثم الحريرى

بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى

أجيري

استبعاد نهائى لنجم المنتخب بقرار من "أجيري"

الفتاة سارة

هزت الكويت.. تفاصل مثيرة عن سقوط فتاة من 18 طابقا

مريام فارس

شاهد.. رسالة قاسية من تامر أمين لـ"ميريام فارس"

فتاة الموتوسيكل

شقيق "فتاة الموتوسيكل" يفاجئ الجميع بمعلومة صادمة

الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل التصدى لهجوم إرهابي بالعريش

اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة

خبير علوم جنائية للإرهابيين: "لو رجالة تعالوا راجل لراجل"

ملكة جمال تتهم رئيسها السابق باغتصابها

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

شاهد.. زفاف ملكة جمال لبنان في عرض عسكري

#

وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد معاناة مع السرطان

#

ملكة جمال عربية: إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها

#

ملكة جمال" بوليفيا" تفقد لقبها بسبب حملها

اتهمت فاتو جالو ملكة جمال غامبيا السابقة، 23 عاما، الرئيس السابق للبلاد يحيى جامع، باغتصابها عام 2015، عندما كان يحكم البلاد.

وجاءت شهادتها في تقرير لمنظمتي هيومن رايتس ووتش وتريل إنترناشونال، والذي يعرض بالتفصيل واقعة اغتصاب جنسي أخرى يُزعم ضلوع جامع فيها.

ونفى متحدث باسم حزب التحالف الوطني لإعادة التوجيه والبناء الذي ينتمي إليه جامع، جميع الاتهامات الموجهة ضده.

وقال عثمان رامبو جاتا، المتحدث باسم الحزب، في بيان "نحن كحزب، والشعب الغامبي سئمنا من استمرار الادعاءات التي لا أساس لها ضد رئيسنا السابق."

وتابع نائب زعيم الحزب حاليا "ليس لدى الرئيس السابق أي وقت للرد على حملات الكذب وتشويه السمعة، إنه زعيم محترم للغاية يتقي الله ولا يملك شيئا ويحترم نساءنا الغامبيات".

وأضافت ملكة جمال غامبيا لقد حاولت حقا إخفاء القصة ومحوها والتأكد من أنها ليست جزءا من حياتي".

وتابعت فاتو جالو: "واقعيا لم أتمكن من ذلك، قررت أن أتحدث الآن لأنه حان الوقت لرواية القصة والتأكد من أن يحي جامع يسمع عما اقترفه".

قالت ملكة الجمال إنها كانت تبلغ من العمر 18 عاما، عندما التقت بالرئيس السابق، بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال في العاصمة بانغول، عام 2014.

وقالت إن الرئيس كان بمثابة الأب لها خلال الأشهر التالية، وقدم لها المشورة والهدايا والمال، وكذلك توصيل المياه النظيفة إلى منزل عائلتها.

وحسب رواية فاتو جالو، استمرت العلاقة حتى طلب منها الزواج، أثناء عشاء عمل نظمه مساعد للرئيس، لكنها رفضت عرضه ورفضت إغراءات أخرى من مساعده للموافقة على العرض.

وقالت إن مساعد الرئيس أصر بعد ذلك على حضورها حفلا دينيا في مقر الحكم ستيت هاوس، في يونيو 2015، بصفتها ملكة جمال، لكن عندما وصلت إلى الحفل، تم نقلها إلى الجناح الخاص بالرئيس.

وقالت "كان واضحا ماذا سيحدث بعد ذلك"، ووصفت حالة الرئيس بأنه كان غاضبا لرفضها إياه.

وتقول ملكة الجمال إن جامع صفعها وحقنها في ذراعها بإبرة، وأضافت بعد ذلك "دفعني على ركبتي، وشد ثوبي ومارس اللواط معي".

وأضافت بعد ذلك حبست نفسها في منزلها لمدة ثلاثة أيام، ثم قررت الفرار إلى السنغال المجاورة.

وتضيف أنه بمجرد وصولها إلى العاصمة السنغالية داكار، طلبت مساعدة من مختلف منظمات حقوق الإنسان وبعد أسابيع، حصلت على الحماية وتم نقلها إلى كندا، حيث تعيش هناك منذ ذلك الحين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش السورى يستهدف منطقتين بـ 325 ضربة جوية وبرية
» ملكة جمال تتهم رئيسها السابق باغتصابها
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب ملابسها المثيرة
» «عبد الغفار»: دعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه
» أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت
» إطلالة ساخنة لـ«نانسي عجرم» بصحبة زوجها
» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم
» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى فيصل
» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف