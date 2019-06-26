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«عبد الغفار»: دعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعمت المستشفيات الجامعية فى الموازنة الحالية بمليار جنيه إضافية؛ بما يدعم شراء الأدوية والمستلزمات؛ للمساهمة فى تطوير المستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مساء أمس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وشدد  الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؛ لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين فى المستشفيات الجامعية.

وأكد عبد الغفار على الدور المحورى للمستشفيات الجامعية فى النهوض بالنظام الصحى فى مصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، خاصة فى ضوء البروتوكولات الموقعة بين الجانبين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة، لافتا إلى أن بعض الجامعات قامت بالفعل بتوقيع بروتوكولات للمشاركة في إدارة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان.


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