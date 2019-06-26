شاهد.. رسالة قاسية من تامر أمين لـ"ميريام فارس"

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هاجم الإعلامي تامر أمين، الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد تطاولها على مصر.

وقال "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، ميريام فارس عندها حق، هي فعلا تقيلة الدم وتقيلة على قلب المصريين، اللي عاوز يهزر ميهزرش مع الكبير يا مرمر، مصر هي السبب في شهرتك يا قطة"، مضيفًا أن مصر كانت السبب في شهرتها هي وعدد كبير من فناني الوطن العربي، حيث إن الدولة المصرية تحتضن كافة المواهب الفنية.

وأضاف "أمين": "اللي يجي ويتنطط علينا ويقول أنه كبر علي مصر لازم نوريله قيمته جنب مصر، بعد الثورة اللي بتتكلمي عنها ، فيه فنانين لبنانيين أهم منك جم مصر وعملوا حفلات ناجحة، ورجعوا بيقولوا مفيش زي الجمهور المصري".

وتابع مخاطبًا إيها: "وفين الصوت اللي بتتكلمي بيه ده، صوتك محشرج مينفعش تغني بيه، ديه كأنها لسه طالعة من حجرين معسل".

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