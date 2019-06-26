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«المستشفيات الجامعية»: تنهى 47 ألف تدخل جرحى بـ"دقوائم الانتظار"

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وزير التعليم العالي

المستشفيات الجامعية

حسام عبد الغفار

الرعايةالصحية

أمين المجلس الأعلى

ناقش المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية  التى انطلقت بعنوان "مشروع التشخيص عن بعد".

بدوره قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس، آخر الإحصائيات الخاصة بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الانتهاء منها ضمن المبادرة  47 ألف تدخل جراحي.

وأعلن "عبد الغفار" خلال اجتماعه، أن المستشفيات التى تم إدراجها ضمن المشروع شملت مستشفيات جامعة القاهرة (القصر العينى الفرنساوى، مستشفى الطوارئ، أبو الريش للأطفال، وحدة رعاية الحالات الحرجة)، ومستشفيات جامعة عين شمس (مستشفى الأطفال، ومستشفى الجراحة)، وجامعة أسيوط (مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأطفال)، وجامعة طنطا (مستشفى طنطا العالمى).

كما شملت أيضا جامعة الزقازيق (مستشفى الجراحة، مستشفى الأطفال)، وجامعة المنصورة (مستشفى الكلى بالمنصورة، مستشفى أطفال المنصورة، مستشفى الطوارئ)، جامعة الفيوم (مستشفى الجراحة)، ومستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى جنوب الوادى الجامعى، ومستشفى سوهاج الجامعى، ومستشفى سموحة الجامعى ومستشفى الأطفال التابعان لجامعة الإسكندرية، ومستشفى المنيا الجامعى، ومستشفى قناة السويس الجامعى، ومستشفى بدر الجامعى التابع لجامعة حلوان، ومستشفى بنها الجامعى، ومستشفى بنى سويف الجامعى، ومستشفى كفر الشيخ الجامعى، ومستشفى المنوفية الجامعى.

وناقش المجلس التقارير الخاصة باللجان المركزية (الرعايات الحرجة والحضانات - الغسيل الكلوى والديلزة - الجودة)، إضافة خدمة علاجية لمرضى القلب التابعين للتأمين الصحى وهى (تغيير الصمام الأورطى عن طريق القسطرة TAVI )، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحى.


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