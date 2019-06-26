خبير علوم جنائية للإرهابيين: "لو رجالة تعالوا راجل لراجل"

26 يونيو 2019 - 11:14 ص

أكد اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، أن هجوم شمال سيناء دليل واضح على الارتباك والترنح، معقبا: "الإرهابيون لا يملكوا مواجهة كمين شرطة، فهم مباغتون، واعتقدوا أن الكمين غير يقظ".

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك إرادة شعبية وسياسية واضحة لاقتلاع الإرهاب من جذوره في مصر.

وتابع موجهًا رسالة للإرهابيين: "لو فيكم رجولة واجهوا الشعب المصري والأجهزة الأمنية ، لو رجالة تعالوا راجل لراجل "، مؤكدًا أن رجال الجيش والشرطة يتاجرون مع الله، وتجارتهم رابحة.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين والقضاء على 4 إرهابيين في هجوم شنته عناصر إرهابية مسلحة على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة أن القوات تصدت للهجوم، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين والقضاء على 4 إرهابيين، انفجر في أحدهم حزامًا ناسفًا كان يحمله.

وأكدت الوزارة -في بيان لها صباح اليوم الأربعاء- أنه تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية، منوهة بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.