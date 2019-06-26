  • الأربعاء 26 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
فتاة الموتوسيكل

شقيق "فتاة الموتوسيكل" يفاجئ الجميع بمعلومة صادمة

الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل التصدى لهجوم إرهابي بالعريش

اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة

خبير علوم جنائية للإرهابيين: "لو رجالة تعالوا راجل لراجل"

أيو تريكة

أبوتريكة يوجه رسالة إلى مستشار ترامب

رياض محرز

نجم عربي يتورط مع مربية أطفاله.. والأخيرة تقاضيه

ارشيف

شبيه لـ «ميسي» يستغل عشرات النساء جنسيًا

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن سيدة عرجاء هزمت "هتلر"

مختار نوح

نوح يعلن عن حزب جديد على "فيس بوك"

وائل الإبراشي

الإبراشي: "اللي بيحصل ده مصيبة"

ظاهرة اكل الكلاب

أكل لحوم الكلاب يثير الغضب بدولة عربية

مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس

قضايا وحوادث

طفل رضيع
طفل رضيع

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

"المحافظين" يحمل محافظ الغربية والصرف مسئولية موت الأطفال في البلاعات

#

تونس.. احتجاج بالعاصمة على وفاة 12 رضيعا في مستشفى حكومي

#

فنانة شهيرة تنفعل: 11 يموتوا في يوم واحد؟ ..حرقتوا قلوبنا

#

تونسيون يتظاهرون احتجاجا على وفاة 11 رضيعا

مستشفى محمد التلاتلي

وفاة الاطفال الرضع فى تونس

وفاة الرضع

رفع مستشفى محمد التلاتلي بنابل التونسية حالة الطوارئ بعد تسجيل 6 رضع في قسم الولدان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة التونسية سنية بالشيخ، أمس الثلاثاء، إن الرضع المتوفين بمستشفى نابل الذين بلغ عددهم 6 مصابين بحالات مرضية قبل دخولهم المستشفى.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من وفاة 15 رضيعًا في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، في حادثة هزت الشارع التونسي.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح قسم الأمل لمعالجة الإدمان بجبل الوسط، "أن أربعة من بين هؤلاء الرضع، قد ولدوا قبل الآجال فيما يقيم اثنان آخران بالمستشفى منذ شهر وكانا محل متابعة طبية من قبل الطاقم الطبي بقسم الأطفال الذي يتواجد به 3 أساتذة مساعدين استشفائيين إلى جانب عدد من الكوادر شبه الطبية، الذين قاموا بالإجراءات اللازمة في إطار واجبهم المهني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أول قرار لرئيس موريتانيا: فصل الإنترنت
» إطلالة ساخنة لـ«نانسي عجرم» بصحبة زوجها
» إيران "تسرع" فى تخصيب اليورانيوم
» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى فيصل
» زيارة لمحمد بن سلمان بعد انقطاع 20 عامًا
» فيديو جديد لـ حليمة بولند يثير الجدل
» تحديث جديد بـ واتساب تعرف عليه
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو
» قائدة "أمريكا" تتحدى ترامب وترفض ترديد السلام الوطني
» وفاة مخرج فيلم "عوكل" بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف