» مجددًا.. وفاة الأطفال الرضع تهز تونس

26 يونيو 2019 - 10:51 ص

رفع مستشفى محمد التلاتلي بنابل التونسية حالة الطوارئ بعد تسجيل 6 رضع في قسم الولدان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة التونسية سنية بالشيخ، أمس الثلاثاء، إن الرضع المتوفين بمستشفى نابل الذين بلغ عددهم 6 مصابين بحالات مرضية قبل دخولهم المستشفى.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من وفاة 15 رضيعًا في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، في حادثة هزت الشارع التونسي.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح إعلامي على هامش افتتاح قسم الأمل لمعالجة الإدمان بجبل الوسط، "أن أربعة من بين هؤلاء الرضع، قد ولدوا قبل الآجال فيما يقيم اثنان آخران بالمستشفى منذ شهر وكانا محل متابعة طبية من قبل الطاقم الطبي بقسم الأطفال الذي يتواجد به 3 أساتذة مساعدين استشفائيين إلى جانب عدد من الكوادر شبه الطبية، الذين قاموا بالإجراءات اللازمة في إطار واجبهم المهني.