شقيق "فتاة الموتوسيكل" يفاجئ الجميع بمعلومة صادمة

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فتاة الموتوسيكل
فتاة الموتوسيكل

إيمان هاني

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اختطاف

الحدث اليوم

سيد علي

فتاة الموتوسيكل

رد علاء محمود شقيق "ميار" فتاة الموتوسيكل على أنباء اختطافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مخطوفة بالإسكندرية، قائلا: "تم اختلاق هذه القصة ونشرها دون التأكد من صحتها".

وأضاف "محمود" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، فوجئت بنشر صورة لي مع شقيقتي على الموتوسيكل ومكتوب عليها "فتاة مخطوفة"، معقبا: "دي أختي وكنت بوصلها، وكنت متواجد في النيابة اليوم لأنني تقدمت ببلاغ بسبب الواقعة".

وتابع: "لا أعرف سبب قيام شخص بالتصوير ونشره للصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيده أن أختي مخطوفة، وهناك سوء تفاهم كبير وعدم تحري لدقة".


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