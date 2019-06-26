أمريكا تحذر "السودان" من هذا الشىء

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حذرت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق أفريقيا والسودان، من العنف في دولة السودان الشقيقة.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق أفريقيا والسودان إن واشنطن تدرس كل الخيارات، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف في السودان.

يأتي هذا بعد سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الأمريكي إلى السودان في الخرطوم.

من جانبه، كشف أمين عام حزب "المؤتمر السوداني" وعضو "قوى الحرية والتغيير"، خالد عمر، أنهم اجتمعوا مع سفراء واشنطن وبريطانيا والنرويج لبحث تطورات الأزمة، وأضاف أن موقف الدول الغربية موقف متقدم وداعم لمطالب الشعب السوداني.

وكان المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، قد وصل للعاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات مع مختلف أطراف العملية السياسية، والدفع نحو استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، مستهلاً مساعيه بسلسلة مشاورات مع قيادات "قوى الحرية والتغيير"، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي .


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