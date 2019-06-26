الداخلية تكشف تفاصيل التصدى لهجوم إرهابي بالعريش

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عمرو محمد-متابعات

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أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، بشأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت كمائن سد الوادي، في مدينة العريش، مساء أمس الثلاثاء، والتي راح ضحيتها  ضابط و6 مجندين.

وقالت الداخلية في البيان، إن عناصر إرهابية، قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء.

وأشارت في بيانها، إلى أنه استمرارًا في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش، قد توافر معلومات باختبائهم داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضافت، أنه أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 8 عناصر إرهابية والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

وتصدت قوات الأمن للجماعات الإرهابية، ما أسفر عن استشهاد ضابط وعدد 6 من المجدين، فضلًا عن مصرع 4 من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف.

وتم العثور عليهم وبحوزتهم "أحزمة ناسفة"، وأسلحة آلية وقنابل يدوية الصنع، وتمت مطاردة العناصر الإرهابية .

واتخذت القوات الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءت القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق .



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