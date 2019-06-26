الإبراشي: "اللي بيحصل ده مصيبة"

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الإخوان

الإبراشي

30 يونيو

أون إي

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على إحباط الداخلية مخططا إخوانيا، تحت مسمى "خطة الأمل"، قائلًا: "هذا المخطط كان يستهدف إفساد بطولة الأمم الأفريقية، وإحياء ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بالكامل".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، "المذاع على فضائية "أون إي" أن تحالف بعض القوى المدنية مع جماعة الإخوان في "مخطط الأمل" الذي أحبطته الداخلية هو سقوط في مستنقع خطير، خاصة أن الجماعة ليس لديها أي إنتماء لهذا الوطن.

وتابع الإبراشي قائلا: "تحالف بعض القوى المدنية مع الإخوان مصيبة، اللي بيحصل دا مصيبة وانتحار سياسي".


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