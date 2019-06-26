الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

26 يونيو 2019 - 09:36 ص

يستعد منتخب مصر لملاقاة الكونغو الديمقراطية، في اللقاء الثاني للفراعنة، من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتنطلق المباراة فى العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي، بصافرة الجنوب أفريقي "فيكتور جوميز" وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت (بث أرضي).

وتمكن منتخب مصر من الفوز في أولى لقاءاته أمام زيمبابوي، بهدف دون رد، سجله اللاعب محمود حسن "تريزيجيه".

فيما خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أول مباراة له في البطولة، أمام نظيره الأوغندي بنتيجة 2-0.