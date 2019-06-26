» قائدة "أمريكا" تتحدى ترامب وترفض ترديد السلام الوطني

26 يونيو 2019 - 09:33 ص

رفضت ميجان رابينو قائدة منتخب أمريكا للسيدات، ترديد السلام الوطني الأمريكي قبل كل مباراة، احتجاجًا على وحشية الشرطة والتمييز ضد الأقليات في الولايات المتحدة وهو ما يراه ترامب سلوكًا غير مناسب من اللاعبة الشهيرة.

وهو ما أثار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجعلها تتعرض لانتقاداته، بسبب موقفها من ترديد السلام الوطني وعدم وضعها يدها على قلبها خلاله مثل باقي اللاعبات اعتراضًا على الرئيس نفسه.

وقادت ميجان رابينو منتخب بلادها إلى دور الثمانية عندما سجلت هدفين من ركلتي جزاء في الفوز بهدفين مقابل هدف على إسبانيا يوم الاثنين.