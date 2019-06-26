» تامر أمين يكشف مفاجأة عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى

26 يونيو 2019 - 07:42 ص

أكد الإعلامي تامر أمين - مقدم برنامج "آخر النهار" - أن الشعب المصري يحب الإجازات من العمل فضلا عن قيام الحكومة بإعطائه الكثير من الإجازات في كل مناسبة.



وقال "أمين" في برنامجه المذاع على قناة "النهار" إن ، أحد أصدقائه أخبره بأن إجازة عيد الأضحى ستكون 9 أيام، حيث أن الجمعة والسبت إجازة اعتيادية، ووقفة عرفات ستوافق يوم الأحد، وإجازة العيد ستكون 4 أيام من الاثنين إلى يوم الخميس، وبعد ذلك سيحصل المصريون على الإجازة الاعتيادية يومي الجمعة والسبت مرة أخرى.

واستطرد: "إحنا فين وعيد الأضحى فين؟، عشان تعرفوا بس إن شعب مصر بيموت في الأنتخة، والإجازات أصبحت كيف بالنسبة لهم".